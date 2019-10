Alluvione in valle Stura, la linea ferroviaria Genova-Ovada riapre sabato

Genova. Sarà riaperta sabato 26 ottobre la linea ferroviaria Genova-Ovada, interrotta da lunedì a causa del maltempo. Lo comunica Trenitalia in una nota annunciando che proseguono nel frattempo le attività di ripristino.

A impedire il regolare passaggio dei treni in valle Stura sono le frane sui binari. Secondo quanto riferito da Trenitalia sono 60 gli operai e i tecnici di Rfi e delle ditte specializzate che in questi giorni stanno lavorando per garantire la riapertura in sicurezza della linea. Il procedere delle attività, spiega la nota, è condizionato dalle difficoltà tuttora presenti sulla viabilità stradale.

Restano attivi i servizi bus sostitutivi tra Genova e Ovada. Di questi, 18 mezzi effettuano collegamenti diretti senza fermate intermedie. Il programma delle modifiche alla circolazione ferroviaria è sempre consultabile sul sito trenitalia.com.