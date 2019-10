Alluvione in Liguria e basso Piemonte, la situazione dei treni

Genova. Sono ancora fermi i treni della linea Genova-Ovada-Acqui Terme, rimasti bloccati per l’alluvione che ha messo in ginocchio la valle Stura e l’alessandrino. Trenitalia informa che è stato predisposto un servizio bus sostitutivo da Ovada via A26 per raggiungere il capoluogo.

È stata ripristinata invece la circolazione ferroviaria sulle linee Genova-Torino e Genova-Milano, interrotta lunedì a causa dei forti allagamenti lungo i binari a Tortona e Arquata Scrivia.

Tutti i passeggeri che lunedì viaggiavano nei tre treni bloccati per il maltempo e allagamenti sulle linee a Ovada, Campo Ligure e Rossiglione sono stati recuperati dal personale di Trenitalia e caricati sui pullman sostitutivi per raggiungere i luoghi di destinazione.