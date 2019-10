Allerta rossa, ecco l’elenco degli ambulatori della Asl3 chiusi lunedì

Genova. In relazione al bollettino emesso dalla Protezione Civile che prevede nel territorio di ASL3 l’allerta rossa (massimo rischio meteorologico) dalle ore 20.00 di domenica 20 ottobre alle ore 14.59 di lunedì 21 ottobre 2019, si comunicano le informazioni utili alla cittadinanza in relazione ai servizi Asl3 sul territorio.

Di seguito l’elenco delle strutture chiuse al pubblico nella giornata di domani:

* Cogoleto (Distretto 8): Poliambulatorio via Isnardi 3

* Arenzano (Distretto 8): Poliambulatorio di Piazza Golgi 26r

* Campo Ligure (Distretto 8): Poliambulatorio Via Rossi 33

* Rossiglione (Distretto 8): Poliambulatorio via Roma 36

* Masone (Distretto 8): Poliambulatorio Via Massolo 1

* Zona Voltri (Distretto 8): Sede distrettuale Via Camozzini 15

* Zona Voltri (Distretto 8): URP/Sportello Unico Distrettuale Via Camozzini 95r

* Zona Voltri (Distretto 8): Centro Salute Mentale Via Lemerle 17

* Zona Pra’ (Distretto 8): Palazzo della Salute di Villa De Mari, via De Mari 1b

* Zona Pra’ (Distretto 8): ambulatorio Medicina dello Sport, via Prà 64r (all’interno della fascia di rispetto)

* Zona Pegli (Distretto 8): Palazzo della Salute Martinez, via Pegli 41

* Zona Sestri Ponente (Distretto 9): Palazzo della Salute ex Manifattura Tabacchi Via Soliman 7

* Zona Sampierdarena (Distretto 9): Palazzo della Salute Fiumara Via degli Operai 80

* Zona Sampierdarena (Distretto 9): via Agnese, 1c (sede S.S.D. Popolazione a rischio – screening oncologici)

* Zona Bolzaneto (Distretto 10): Poliambulatorio di Via Bonghi, 6

* Zona Certosa (Distretto 10): Poliambulatorio Via Canepari 64r

* Busalla (Distretto 10): Sede consultoriale piazza Malerba 8

* Borgo Fornari – Comune di Ronco Scrivia (Distretto 10): Poliambulatorio di Via Trento e Trieste 130

* Zona Caricamento – Centro storico (Distretto 11): Struttura ACISMOM (Ordine di Malta), vico a sinistra di S. Pancrazio 2 (Centro Prelievi Osp. Evangelico-ASL 3 Genovese)

* Zona Centro (Distretto 11): via Assarotti, 35

* Zona Centro (Distretto 11): via XXII Ottobre

* Zona San Fruttuoso (Distretto 12): Poliambulatorio di via Archimede 30A

* Zona Marassi (Distretto 12): via Canevari 38-168 A/R

* Zona Staglieno (Distretto 12): Struttura Cidimu Passo Ponte Carrega 30 r (Centro Prelievi ASL 3 Genovese)

* Zona Struppa – Valbisagno (Distretto 12): Palazzo della Salute di Via Struppa 150

* Zona Quarto (Distretto 13): sospensione accessi modulo diurno presso Reparto Speciale Disabili e sospensione trasporti per visite specialistiche esterne dei pazienti ospitati nel Reparto Disabili e Centro Alzheimer

* Bogliasco (Distretto 13): sospensione accesso diretto Centro Prelievi via Mazzini 36

Attenzione: gli utenti prenotati per visite o accertamenti nelle strutture indicate verranno ricontattati per fissare un nuovo appuntamento.

Si informa inoltre che gli studi dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta nelle zone esondabili saranno chiusi e verranno riaperti alle ore 15, salvo proroghe emanate della Protezione Civile sulla allerta.

I Sert invece saranno aperti tutto il giorno ad esclusione di quello di via Canevari.

Inoltre saranno sospese in via cautelativa su tutto il territorio di ASL 3 anche le attività dei Centri Diurni, delle Cure Palliative, Cure Domiciliari, Visite specialistiche domiciliari, Prelievi a Domicilio e ambulatorio mobile (servizio zona rossa).

Gli Ospedali di ASL 3 (Ospedale Villa Scassi Sampierdarena, Ospedale Padre Antero Micone Sestri Ponente, Ospedale Gallino Pontedecimo, Ospedale La Colletta Arenzano) non chiudono nessun servizio. Particolare cautela verrà applicata nelle dimissioni, che verranno organizzate tenendo conto della zone di residenza del paziente. Il personale come di consueto è stato avvisato della possibilità di tramutare la reperibilità in guardia attiva per evitare spostamenti pericolosi nell’orario dell’allerta.

Per le altre Strutture del territorio di ASL 3, aperte al pubblico, si raccomanda ai cittadini – comunque – di osservare le indicazioni della Protezione Civile e dei Comuni.