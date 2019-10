Genova. Dopo gli allagamenti di questa mattina sulla costa di ponente del genovesato, l’attenzione si sposta nell’entroterra, ancora interessato dalla perturbazione in lento transito sulla nostra regione.

Lo Stura preoccupa: gli idrometri segnano livelli in costante aumento dall’alba, e sta raggiungendo i limiti: sul profilo facebook del Comune di Campo Ligure è stato diramato l’avviso ufficiale, a 70 centimetri dagli argini.

di 5 Galleria fotografica Torrente Stura allerta meteo 15 ottobre









Quello che preoccupa sono le prossime ore: se sulla costa, infatti, la perturbazione potrebbe essere meno intensa, nell’immediato entroterra andrà avanti fino al pomeriggio, con un peggioramento considerevole, stando alle previsioni.

Si segnalano allagamenti e dasagi: a Rossiglione il comune segnala criticità in via Don Minetti, via Sciutto e via Aldo Moro, mentre è chiuso al traffico il sottopasso ferroviario. Allagamenti anche alla stazione di Acquasanta, con conseguenti rallentamenti della linea. Provinciale del Turchino interessata da uno smottamento su carreggiata è al momento chiusa in zona Mele