Allerta meteo, scuole chiuse a Genova. Ecco le decisioni degli altri comuni

Con l’allerta rossa scatta in automatico per l’intera giornata di lunedì la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado a Genova e in tutti i comuni interessati dalla massima criticità per piogge diffuse. Non ci sarà alcuna decisione differenziata per municipi, come invece era accaduto martedì scorso in allerta arancione, perché a prevedere lo stop alle lezioni nella totalità degli istituti in questo caso è direttamente il piano di protezione civile.

Nel capoluogo ligure rimarranno chiusi anche l’università e numerosi edifici pubblici (a breve la comunicazione ufficiale del Coc).

Scuole chiuse in automatico, quindi, nei comuni del Ponente genovese (Arenzano, Cogoleto, Mele), della Valle Stura (Masone, Campo Ligure, Rossiglione) e Val d’Orba (Tiglieto), nel Golfo Paradiso (Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli, Avegno), nei comuni dell’alta Valbisagno (Bargagli, Davagna) e dall’alta Valpolcevera (Ceranesi, Campomorone, Mignanego, Serra Riccò, Sant’Olcese).

Per quanto riguarda il territorio in allerta arancione

chiuse tutte le scuole della Valle Scrivia (Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia)

nel Tigullio scuole chiuse a Rapallo

