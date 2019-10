Allerta meteo, bus Amt “anfibi”: dopo una mattinata difficile tutte le linee ripristinate

Genova. E’ stata una mattinata complicata per le linee Amt del ponente e della Valpolcevera, anche per alcune fra quelle a lunga percorrenza come la 7, tra il centro città e Pontedecimo, e la 1 da Carimento a Voltri.

In alcuni casi gli autobus Amt sono dovuti transitare in strade allagate con situazioni di disagio come quella che vediamo nella foto di Lucia Ermirio. I problemi maggiori dalle 7 alla tarda mattinata ma intorno a mezzogiorno, spiegano da Amt, quasi tutte le linee limitate o interrotte sono state ripristinate.

Altre linee che hanno subito problemi sono state, sempre a ponente, la 63, la 71, la 101 – bloccata a causa della frana all’Acquasanta, la 128 e la 189.

Non è mai entrato in funzione, invece, il servizio della Navebus. Molo Archetti è allagato.