Allerta meteo, alle 12.30 gli aggiornamenti in diretta dal centro meteo Arpal

Genova. Arriverà a fine mattinata il bollettino di Arpal che chiarirà lo scenario sulle prossime ore di maltempo in Liguria. Convocato alle 12.30 un nuovo vertice nella sede della protezione civile regionale: Genova24 in collegamento live su Facebook e web con le vostre domande per l’assessore Giacomo Giampedrone e i meteorologi.

L’allerta arancione è attualmente in vigore fino alla mezzanotte su un’ampia porzione del territorio metropolitano (gialla invece su Tigullio e vallate padane), ma lo scenario potrebbe cambiare coi prossimi aggiornamenti previsionali.

“L’allerta meteo sarà sicuramente prolungata. Se sarà arancione o rossa dipenderà dall’intensità della pioggia”, ha spiegato il consigliere delegato alla protezione civile del Comune di Genova, Sergio Gambino.

Per ora è assolutamente confermata la partita Sampdoria-Roma in programma allo stadio Ferraris di Marassi alle 15, dove arriveranno circa 2mila tifosi provenienti dalla capitale.

L’attenzione si concentra soprattutto sulla notte tra domenica e lunedì: in quelle ore un intenso temporale potrebbe mettere in crisi il terreno già saturato di pioggia, in particolare nell’area compresa tra Varazze e la Valpolcevera. Per ora lo scirocco ha soffiato abbastanza forte da spostare la linea di convergenza sulla riviera di Ponente, col grosso delle precipitazioni che è rimasto nell’entroterra di Savona.