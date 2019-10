Viabilità, chiuso e poi riaperto il casello di Pegli. Allagamenti a Multedo e in aurelia

Genova. Due ore di pioggia intensa e il traffico va in tilt: il temporali hanno colpito maggiormente il ponente, tra Pegli e la Valpolcevera, creando non pochi disagi, soprattutto in Aurelia.

In pochi minuti, infatti, diverse strade si sono allegate: colpiti soprattutto Multedo e Pegli, ma si segnalano criticità più contenute a Sestri e in Valpolcevera.

Per quanto riguarda l’autostrada è stato chiuso per circa 30 minuti il casello di Pegli, per allegamenti sulla viabilità ordinaria, poi riaperto. Vari allagamenti in autostrada si segnalano tra Pegli e Genova Aeroporto e anche in A7 tra la Val Borbera e Genova Bolzaneto.