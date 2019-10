Allerta arancione, scuole aperte o chiuse? La situazione a Genova e provincia

Sarà un’ondata di maltempo breve ma intensa quella che investirà la Liguria nel corso della prima allerta meteo arancione del mese di ottobre. A preoccupare è la convergenza tra scirocco e venti da nord che potrebbe generare temporali molto intensi e stazionari. Per questo alcuni sindaci stanno decidendo di chiudere le scuole nella giornata di martedì 15 ottobre. Ecco la situazione nei Comuni della Città metropolitana.

Genova: la decisione ufficiale non è ancora stata presa e spetta al Coc, convocato al Matitone per le 17. Ma a meno che le previsioni meteo non evolvano in modo più preoccupante, le scuole dovrebbero rimanere aperte come avviene di solito in caso di allerta arancione. “Aspettiamo la relazione dei meteorologi – ha spiegato il consigliere delegato alla protezione civile, Sergio Gambino – poi prenderemo una decisione definitiva”.

Recco: scuole chiuse.

Chiavari: tutte le scuole, pubbliche e private, per ogni ordine e grado, asili nido compresi, saranno chiuse a Chiavari. A predisporlo il sindaco Di Capua, attraverso apposita ordinanza: “L’eventuale verificarsi di gravi effetti al suolo con conseguente passaggio di una fase della nel prime ore del mattino non permetterebbe la comunicazione di tale fase conseguente chiusura di tutte le scuole e dirigenti scolastici agli studenti circolazione”. Una misura drastica ma che punta a tutelare la pubblica incolumità vista la particolarità notturna e mattiniera della perturbazione.

Santa Margherita-Rapallo-Zoagli-Sestri Levante: stessa decisione di Chiavari valida per tutto il Tigullio, chiuse le scuole di ogni ordine e grado

Cogorno: il Comune ha deciso in base al piano di protezione civile la chiusura di nido, materna paritaria Rocca, centro fiordaliso e il centro di socializzazione anziani

Arenzano: scuole, impianti sportivi, parchi pubblici e cimitero resteranno chiusi

Tiglieto-Rossiglione-Masone-Campo Ligure: la Valle Stura ha già deciso per la chiusura di tutte le scuole. A Mele invece scuole aperte.

Articolo in aggiornamento