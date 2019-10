Genova. Liguria all’asciutto o quasi nelle prime ore di allerta meteo arancione, mentre nell’entroterra si vive il terrore di una nuova ondata di distruzione dopo l’alluvione in valle Stura e nel basso Piemonte. Il vasto fronte temporalesco che attraversa il mediterraneo da ovest a est ha lambito soprattutto il Ponente ligure, con un rovescio isolato a Testico, nel savonese, che non ha prodotto conseguenze.

“Per ora è tutto concentrato in Corsica, ma le prossime ore saranno cruciali – spiega Federico Grasso dal centro meteo Arpal – il fronte sta passando sul centro della regione e inizia a sentire gli effetti dell’alta pressione, si crea un vortice a causa del minimo depressionario sul mar Ligure e così si possono verificare le condizioni di stazionarietà”. In termini meno tecnici, determinante sarà ancora una volta il vento (scirocco oppure ostro secco) che potrebbe spingere le precipitazioni più a nord.

Ma potranno ‘accendersi’ ancora celle auto-rigeneranti come quella che ha inondato la valle Stura? “Gli ingredienti in atmosfera ci sono tutti – assicura Grasso – qualcuno è più spinto, qualcuno meno, vedremo come andranno a combinarsi. Per fortuna al momento è un passaggio veloce. Però nel mar Ligure possono formarsi in qualunque momento fenomeni simili a quelli di lunedì, sia a Ponente, sia sul centro che sul Levante”.

Al momento i livelli idrometrici nei principali corsi d’acqua sono rimasti sostanzialmente stabili, o mostrano in queste ore innalzamenti che non raggiungono tuttavia i livelli di piene rive. I venti sono moderati o localmente forti settentrionali a Ponente, in parziale attenuazione nelle ultime due ore, mentre su Centro-Levante soffiano da Est/Sud-Est con intensità fino a forte, localmente burrasca sui rilievi (raffica massima 96 km/h a Fontana Fresca).