Allerta arancione, da Trenitalia un servizio “smart caring” per avere info sul proprio treno

Genova. Dopo gli ultimi pesanti disagi dovuti all’alluvione che ha colpito nella notte di lunedì il basso Piemonte e la Liguria Trenitalia ricorda agli utenti l’esistenza di un servizio “ad hoc” per supportare i viaggiatori: non si tratta di un servizio nuovo, ma molti utenti ancora non lo conoscono e il suo utilizzo potrebbe essere di grande utilità in caso di nuovi problemi sulla rete ferroviaria a causa del maltempo annunciato .

Per accedere occorre registrarsi al servizio smart caring tramite la app diTrenitalia: in questo modo sarà possibile ricevere in tempo reale info sul proprio treno e sulla circolazione ferroviaria.

Gli altri canali per informarsi: sono il Call Center gratuito 800 89 20 21, la sezione infomobilità e il sito web viaggiatreno.it

Infine, è sempre utile seguire i canali social del Gruppo FS Italiane: twitter @fsnews_it; @lefrecce

Qui la guida rapida per utilizzare il servizio