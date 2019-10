Allerta arancione, Bucci: “Tenere in sospeso la chiusura delle scuole ha pagato”

Genova. “La scelta di tenere in sospeso la chiusura delle scuole a Genova ha pagato, stamani abbiamo visto che il problema non esisteva. Molti cittadini genovesi non sono contenti, scegliere all’ultimo non è mai positivo, ma pensiamo a chi ha bisogno della scuola per andare a lavorare, quindi la chiusura delle scuole è un problema che va valutato con la massima attenzione”. Così il sindaco Marco Bucci oggi pomeriggio a Genova nel centro operativo della Protezione civile. Domani le scuole saranno aperte a Genova.

Il prolungamento dell’allerta meteo arancione a Genova fino a mezzanotte farà sì che “fino a mezzanotte il controllo dei torrenti continuerà a essere massimo”, spiega Bucci.