Genova. Poco prima delle 8 è scattato l’allarme antincendio al terzo piano dell’edificio di via Giotto 10, che ospita gli istituti superiori Bergese, Rosselli e Mazzini.

Alunni e professori, che stavano entrando a scuola proprio in quei momenti, hanno riferito di aver sentito anche un forte odore di bruciato.

Per questo, in via precauzionale, la scuola è stata evacuata. Sul posto i vigili del fuoco stanno cercando di capire cosa abbia fatto scattare l’allarme.

Gli studenti si sono riversati in strada, andando a occupare i marciapiedi e lo spazio sul piazzale della chiesa di San Nicola.

Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, siccome si sono rese necessarie ispezioni approfondite, per capire come siano andate le cose, i ragazzi sono stati rimandati a casa.