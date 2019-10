Genova. Nuova retata di polizia locale e guardia di finanza in via Gramsci per reprimere alcol e droga alla guida. Nella notte di ieri decine di auto sono state controllate e per la prima volta è stata messa in campo anche un’unità cinofila, Denil, femmina di pastore tedesco, insieme al suo conduttore.

In una notte, con l’impiego di 12 uomini in tutto, sono stati controllati 45 veicoli. Una patente è stata sospesa per 30 giorni perché il titolare era in possesso di sostanze psicotrope. Sequestrati 1,8 grammi di marijuana e uno spinello di hashish. Scattate una denuncia (per concentrazione di alcol nel sangue superiore a 0.80 mg/l) e due sanzioni (per per concentrazione di alcol nel sangue inferiore a 0.80 mg/l) per guida in stato di ebbrezza. Foto 3 di 3



Un’auto è stata sequestrata perché non coperta da assicurazione. Il guidatore ha tentato di fare inversione di marcia per sfuggire al controllo ma è stato raggiunto.