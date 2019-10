Aeroporto di Genova, il volo da Londra dirotta su Pisa per nubi basse in atterraggio

Genova. Qualche disagio anche all’aeroporto di Genova Cristoforo Colombo a causa del maltempo delle ultime ore. Un volo proveniente da Londra Gatwick operato dalla British Airways è stato dirottato. Il velivolo partito alle 12 ora locale da Londra avrebbe dovuto atterrare a Genova poco dopo le 13 ma per la presenza di nubi basse il pilota ha preferito optare per lo scalo di Pisa.

A causa del maltempo, che non riguarda solo i cieli di Genova, anche qualche ritardo, più che altro per quanto riguarda le partenze.

Il British Airways per Londra è partito con mezz’ora di ritardo. Quaranta minuti si prospettano per il volo per Monaco delle 13e40. Ritardi minimi per i voli per Amsterdam e Catania.