Aeroporto Cristoforo Colombo, tre voli dirottati causa vento forte su Pisa e Torino

Genova. Lo scirocco non molla la presa sulla città, sferzando la costa e le vallate. Cosa positiva per Genova, poichè, come è noto, tiene lontano il fronte temporalesco. Per ora, almeno.

L’unico disagio portato da questa situazione è l’operatività ridotta dell’aeroporto Cristoforo Colombo: due voli in arrivo da Roma sono stati dirottati su Pisa, mentre il volo da Catania è stato dirottato su Torino

Arrivati, infatti, sul capoluogo ligure, il forte vento ha impedito un atterraggio in sicurezza sullo scale genovese. Dalla città toscana i passeggeri saranno trasportati a Genova con il consueto servizio bus.

Il problema sarà però anche domani: i veicoli, infatti, sono quelli che domani sarebbero dovuti partire in direzione opposta. Quindi sono previsti ulteriori ritardi.