A12: chiusura notturna delle uscite di Sestri Levante e di Genova Est

Genova. Chiusura notturna per due notti del casello autostradale di Sestri Levante sulla A12 per i veicoli provenienti da Genova.

L’interdizione è dovuta a programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno nelle due notti consecutive di lunedì 4 e martedì 5 novembre dalle 22 alle 6.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Lavagna.

Negli stessi giorni e orari resterà chiuso l’accesso all’area di servizio “Riviera Sud”, situata nel tratto compreso tra Sestri Levante e l’allacciamento con la A12 Sestri Levante-Livorno, verso Livorno.

Inoltre, sempre nello stesso periodo e alla stessa ora, sarà chiusa la stazione di Genova est, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Sestri Levante.

Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Genova Nervi, sulla stessa A12 o di GenovaOvest, sulla A7 Serravalle-Genova.