A1 femminile: Genova, BAL Lumezzane regolato con i tre singolari

Genova. Nella seconda giornata della Serie A1 femminile conclusasi ieri, domenica 20 ottobre, è proseguita la sfida a distanza, nel girone 1, tra le due primatiste.

Al TC Genova 1893, finalista lo scorso anno, sono bastati i tre singolari per chiudere il discorso con il BAL Lumezzane che grazie al doppio ha evitato il “cappotto”. Anche il TC Prato, che riceveva il CA Faenza, ha archiviato la pratica già dopo i singolari, cedendo poi solamente il punto del doppio (3-1).

Per quanto riguarda invece il girone 2, è terminato in parità (2-2) sabato l’anticipo fra Parioli e Lucca. Stesso risultato (2-2) per le campionesse in carica del Tennis Beinasco impegnate sul campo del CT Siena.

I risultati della seconda giornata del girone 1:

TC Genova 1893 – BAL Lumezzane 3-1

Lucia Bronzetti (G) b. Georgia Brescia (L) 61 61

Liudmila Samsonova (G) b. Ylenia In-Albon (L) 76 63

Anna-Giulia Remondina (G) b. Rubina De Ponti (L) 76(3) 64

Sara Ciccognani/Ylenia In-Albon (L) b. Alberta Brianti/Giulia Assereto (G) 63 62

Giudice arbitro Matteo Vacca; arbitri Vittoria Graziano, Benedetta Demicheli

TC Prato – CA Faenza 3-1

Gaia Sanesi (P) b. Agnese Zucchini (F) 60 62

Kristina Kucova (P) b. Alice Balducci (P) 62 63

Lucrezia Stefanini (P) b. Chiara Arcangeli (F) 61 60

Alice Balducci/Alessia Ercolino (F) b. Federica Sacco/Lisa Piccinetti (P) 36 62 10-6

Giudice arbitro Giuseppe Bertoncini; arbitri Alessio Ascione, Federico De Maria

La classifica:

6 (2) TC Genova 1893

6 (2) TC Prato

0 (2) BAL Lumezzane

0 (2) CA Faenza