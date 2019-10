A Recco arrivano tre nuovi ‘semafori’ per segnalare le allerte meteo

Recco. Saranno installati tre nuovi pannelli semaforici a segnaletica verticale con le tre tipologie di avviso (gialla, arancione o rossa) per segnalare le allerte idrogeologiche. Andranno ad aggiungersi agli altri dieci già in funzione, sistemati in posizioni strategiche per informare efficacemente i cittadini sugli scenari di rischio, secondo le direttive del Centro Operativo Comunale.

E’ imminente la collocazione del semaforo in via Milite Ignoto mentre gli altri due, che saranno operativi in seguito, verranno sistemati in via Colombo e in via Castello. “I pannelli semaforici non sono certo risolutivi – ha detto il sindaco Carlo Gandolfo – ma cerchiamo in tutti i modi di sfruttare la tecnologia a vantaggio dei cittadini e della loro sicurezza, incrementando e migliorando la comunicazione in caso di allerta. Ci sembra doveroso ringraziare i volontari del Gruppo comunale Vab per la costruzione, l’installazione e la manutenzione di questi preziosi strumenti informativi”.

“In collaborazione con i volontari della protezione civile – ha aggiunto Chicca Zanzi, consigliere delegato alla protezione civile – abbiamo rinnovato i pannelli aggiungendo degli adesivi colorati, secondo il grado di allerta per rendere ancora più efficace la comunicazione rispetto al rischio, e studiato le nuove collocazioni per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini. Il sistema è gestito dalla Polizia Locale, attraverso l’utilizzo di un software, creato dai volontari stessi, che dà la possibilità di programmare in qualsiasi momento le accensioni, i cambi di stato e gli spegnimenti in remoto”.

In questi giorni di allerte meteo che stanno interessando tutta la Liguria, i pannelli semaforici sono operativi nelle seguenti zone: via San Rocco (Massone), via IV Novembre (Comune), via Marconi (Scuole), via Speroni, via della Né, via F. da Recco (Carbonara), via Pisa (Autostrada), via Polanesi, via San Rocco (Corticella), via F. da Recco (Aurelia Levante)