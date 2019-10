A palazzo Ducale un convegno per ricordare Don Ga e l’esperienza della Libera repubblica di Monteleco

Genova. “Quali ragazzi lasceremo al nostro futuro? Le sfide educative di oggi”. Questo il titolo del convegno organizzato per venerdì 11 ottobre dalle 16e30 a palazzo Ducale di Genova per ricordare Don Gaspare Canepa – per tutti Don Ga – nel giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni.

Nato a Voltri nel 1919 Don Ga fu una figura chiave nella formazione di tanti bambini e adolescenti genovesi. In particolare è quasi mitica la comunità che seppe creare, di anno in anno, nella colonia di Monteleco.

Don Ga dal 1951 apri la casa, una vecchia tenuta di caccia, con una banda di ragazzini e iniziò così la grande avventura della “Libera Repubblica dei Ragazzi”. Monteleco fu il punto di riferimento diocesano e dell’azione cattolica per i campi estivi di formazione per i ragazzi ma anche degli educatori.

Questo il programma degli interventi del convegno dell’11 ottobre

Saluto introduttivo della conduttrice dell’incontro. (dott.ssa Laura Ferrero redattrice del settimanale IL CITTADINO)

Don Ga teatrante e musicante: Gli spettacoli e la Musica ( Mauro Olla e Ugo Robotti)

Una storia meravigliosa (Giancarlo Torre)

Musica e canti Prima Ballata di don Ga con clip Audiovisiva (Cantare Insieme)

La voce dei «ragazzi» di don Ga (Silvio Cantoni)

Le canzoni di Monteleco…musica e canti dal vivo..(Cantare Insieme)

Camminiamo insieme verso il futuro (Francesco Gnecco)

Musica e canti Seconda Ballata di don Ga con clip audiovisiva (Cantare Insieme)

Il racconto della buona notizia – come raccontare il Vangelo: la narrazione della fede (don Fully Doragrossa e Mauro Pirovano).

Presentazione dell’evento “Una lettera al Paradiso..”( Fausto De Vita) Monteleco.. il cantiere degli angeli….(Andrea Gava , con audiovisivi)

Intervento conclusivo di S.E. Card. Angelo Bagnasco apericena (-meeting time)

Spettacolo finale Monologhi, racconti e musica (Roberto Gandini, Mario Pirovano e Katia

Due giovani amici ricordano il loro incontro con Don Ga

Per informazioni segreteria del Movimento Ragazzi 010213897 e segreteria@movimentoragazzi.orgnn