Voltri, escursionista manca all’appello da una settimana. Scattate le ricerche

Genova. Era solito andare per monti in solitaria, con zaino, vivere e soprattutto senza cellulare, per tagliare ogni contatto con il mondo, ma ora sono tanti giorni che manca da casa, e sono, quindi, scattate le ricerche.

A dare l’allarmi il fratello: l’escursionista, classe 79, una settimana fa è partito per una ampio giro nell’entroterra voltrese, partendo in zona Giutte. Dopo le piogge di ieri, però, per chi lo aspettava a casa, è arrivato il momento della preoccupazione.

Si è attivata quindi la macchina della ricerca, con Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, carabinieri forestali e medici del 118, nella speranza che a casa arrivi la chiamata tanto attesa.