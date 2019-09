Viale Canepa, inizia posizionamento segnaletica: gli ultimi lavori prima della riapertura definitiva

Genova. Gli ultimi “ritocchi” prima della consegna, dopo diversi mesi di lavorazione: stiamo parlando di viale Canepa, l’arteria di Sestri Ponente, oggetto di una lungo lavoro di riqualificazione oramai giunto alle fasi finali.

Da questa sera, mercoledì 18 settembre, alle 21,30, infatti, saranno avviate le ultime lavorazioni, propedeutiche alla riapertura con doppio senso di circolazione: nel tratto tra via Casati e via Cavalli, sarà tracciata e posizionata la segnaletica stradale.

Il cantiere, quindi, è in dirittura di arrivo: entro ottobre, quindi, la strada tornerà ad essere percorribile in entrambi i sensi. Ma per Sestri Ponente non è finita: alla chiusura di questo cantiere seguirà l’apertura di un altro importantissimo, cioè quello per il rifacimento del ponte obliquo, cosa che comporterà interventi di modifica alla circolazione.