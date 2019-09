Genova. Un bullone da 370 grammi, insieme a dado e rondella per quasi mezzo chilo di materiale metallico, sarebbero stati ritrovati sul cornicione del terrazzo di casa da alcuni residenti le cui abitazioni sono situate sotto il viadotto Bisagno.

Il ritrovamento si aggiunge a quanto raccolto dai cittadini negli ultimi giorni, e che, come annunciato in precedenza dagli stessi residenti, potrebbe essere depositato alle autorità competenti.

Non si ferma quindi la polemica sul ponte della A12 che salta la Val Bisagno, e che in questi giorni è al centro delle cronache cittadine e non solo: dopo la manifestazione dei giorni scorsi, sui palazzi della zona sono iniziati a comparire cartelli di protesta, che richiamo alla necessità di trasparenza sullo stato di salute della struttura finita nelle carte della procura di Genova, nell’ambito dell’inchiesta Morandi Bis. La preoccupazione dei residenti, infatti, è molto alta.

Nel frattempo continuano gli interventi in notturna dei tecnici di Autostrade per l’Italia, che, tramite l’utilizzo di mezzi by-bridge, sta effettuando lavori di manutenzione su carreggiata e linee idrauliche. Tali attività – come specifica l’azienda – vengono svolte durante la notte, per non influire sui flussi diurni dei veicoli. La fine di questi lavori è prevista per la prima metà di ottobre.

La Direzione di Tronco di Genova conferma che il viadotto Bisagno non presenta alcuna anomalia che ne influenzi il comportamento statico, mentre in una nota trasmessa al Comune di Genova, letta in aula dall’assessore Piciocchi durante l’odierno Consiglio comunale, ricorda come per la struttura sarà a breve “interessata ad una completa manutenzione conservativa di tute le parti strutturali e dalle revisioni di alcune linee di giunto”. Il progetto esecutivo è in corso di revisione finale, ed entro il 2020 i lavori dovrebbero partire.

Nei giorni scorsi i tecnici della direzione del tronco di Genova si sono resi disponibili per un incontro con i residenti della zona Gavette, per “per condividere informazioni e documentazione sulla sicurezza del Ponte e sugli interventi di manutenzione in corso”.