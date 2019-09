Viabilità, traffico intenso sulle autostrade genovesi. Rallentamenti presso Aeroporto e Bolzaneto

Genova Mattinata di traffico intenso per le autostrade del nodo viario di Genova, con migliaia di mezzi in viaggio.

Si registrano qualche rallentamento e coda su due tratte, oramai solite a queste situazioni: sulla A10, in direzione Genova, code tra Pegli e Genova Aeroporto (Sestri) dovute al traffico intenso.

Rallentamenti anche in A12-A7 tra Genova Est e Bolzaneto, anche in questo caso dovuto al traffico intenso soprattutto in uscita al casello della Valpolcevera