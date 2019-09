Viabilità e traffico, code e rallentamenti in sopraelevata per veicolo in avaria

Genova. Qualche disagio per chi si sta spostando in questi minuti sulla strada sopraelevata Aldo Moro, in direzione ponente.

Un mezzo risulta essere in avaria proprio sulla carreggiata a monte, più o meno all’altezza della Stazione Marittima. Si sta quindi creando una prevedìbile coda di qualche centinaia di metri.

Sul posto il personale della polizia locale sta intervenendo per gestire la situazione e portare nuovamente la viabilità in regime di normalità.