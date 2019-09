Viabilità autostrade, cantieri sulla A7, coda di 5 chilometri tra Bolzaneto e Busalla

Genova. Disagi per la circolazione autostradale sulla A7, dove i cantieri in corsa sulla carreggiata nord stanno complicando non poco la vita agli utenti della tratta.

Sono infatti segnalati ben 5 chilometri di code tra i caselli di Bolzaneto e Busalla, in direzione nord, destinati forse ad aumentare visto il volume di traffico di queste ore.

Camion e macchine procedono per lo più a passa d’uomo, con una situazione complicata ulteriormente dalle condizioni meteo decisamente variabili.