Via XX Settembre, tensione a banchetto Lega. Ma solo bandiera rubata da alcuni ragazzini

Genova. Qualche attimo di tensione oggi pomeriggio in via XX Settembre, quando un paio di ragazzi si sono avvicinati di corsa ad un banchetto della Lega per rubare una bandiera.

Il maltolto è stato però abbandonato pochi metri dopo, mentre i due ragazzi, secondo alcuni testimoni molto giovani, si sono allontanati di corsa.

Non ci sono stati episodi di violenza o schermaglie “politiche”. Sul posto intervenuta la Digos, che dopo aver recuperato la bandiera “rubata”, hanno presidiato per qualche minuto la zona.