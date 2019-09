Via Perlasca, primo giorno di riapertura e un tir si incastra: strada chiusa

Genova. Attorno alle 9 di questa mattina un tir di grosse dimensioni è rimasto incastrato in via Perlasca, riaperta al traffico solo poche ore prima. Nonostante la presenza dei cartelli che segnalano i limiti a cui la viabilità in quel tratto è sottoposta, l’autoarticolato ha imboccato la strada, salvo poi non poter più proseguire.

I vigili del fuoco sono in arrivo sul posto. La strada è momentaneamente chiusa al traffico.

Si ricorda quindi che il transito su via Perlasca è consentito solo a mezzi di dimensioni inferiori ai 5 metri di lunghezza e 35 quintali di peso, come da cartellonistica stradale.