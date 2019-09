Valpolcevera, fuga di gas a Trasta: 40 residenti evacuati

Genova. Circa 40 persone fatte evacuare e cinque palazzi interessati questa mattina da una fuga di gas nella zona di Trasta in Valpolcevera.

La strada, via Trasta, è stata chiusa al traffico durante le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di Ireti che, dopo non troppo tempo, hanno riparato la falla.

La fuga di gas in un tubo di media pressione è stata provocata da una ditta che stava eseguendo alcuni lavori. I pompieri hanno fatto evacuare i residenti e hanno controllato che non fossero rimasti residui di gas nelle abitazioni.