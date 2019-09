Genova. Su segnalazione da parte dei guardiani della società Iren della diga del Lago del Valnoci, il personale della stazione Carabinieri Forestali di Montoggio è intervenuto per il recupero di una tartaruga di circa 5 kg rinvenuta nei pressi del canale di scarico della diga.

Per le dimensioni e per le caratteristiche fisiche dell’animale, ipotizzata l’appartenenza alla specie Tartaruga Azzannatrice (Chelydra Serpentina), l’esemplare è stato prelevato e portato presso l’Acquario di Genova per una temporanea collocazione nonché per eventuali cure veterinarie.

Foto 2 di 2



Questa specie è inserita nella lista degli animali considerati pericolosi per la pubblica incolumità e la detenzione è soggetta ad Autorizzazione del Prefetto. In una fase successiva, si è provveduto ad affidare la tartaruga ad un centro specializzato ed autorizzato al ricovero di animali considerati pericolosi.

Successivamente è stato depositato in procura un fascicolo contro ignoti per maltrattamento e abbandono di animali, e per detenzioni di esemplari considerati pericolosi per la pubblica sicurezza.