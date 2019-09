Val Bisagno, semafori in tilt: disagi per la viabilità e vigili a corto di personale

Genova. Da questa mattina diversi impianti semaforici della Val Bisagno sono ko, probabilmente a causa di qualche intoppo dovuto alla pioggia.

Si tratta dei semafori dell’incrocio tra piazzale Bligny e via Lungobisagno Dalmazia, il poco distante semaforo nei pressi della ex Guglielmetti e quello di fronte a Decathlon, a Marassi.

Sul posto però solo un vigile, che presidia quello più pericoloso, cioè il primo dell’elenco, che ci spiega che è il solo in servizio in tutto il municipio. Sul posto anche i tecnici di Aster, che al momento non hanno ancora individuato l’origine del guasto.