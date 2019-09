Santo Stefano d’Aveto. Si era recato nei boschi in località Casermette del Penna in cerca di funghi con la moglie, ma dopo essersi separati, non ha più fatto ritorno.

Sono proseguite anche nella notte le ricerche di un uomo di circa 80 anni.

Sul posto vigili del fuoco, forze dell’ordine e il soccorso alpino.