Università della terza età, ma non solo: a Genova 72 corsi per tutta la città

Genova. Uniauser, al via i corsi del nuovo anno accademico 2019-2020: come ogni anno, la presentazione, in programma lunedì 16 settembre alle 9 a palazzo Ducale. Un appuntamento che si rinnova ogni anno, come una festa, per rivedersi tutti insieme, vecchi e nuovi allievi, docenti e volontari nello spirito della grande famiglia UniAuser, ricca di oltre 1000 soci.

Tante le novità che compongono la Proposta Formativa, articolata in Corsi, Itinerari Culturali, Conferenze e Presentazioni di Libri. Queste ultime, in particolare, rappresentano la novità più significativa.

I Corsi – affiancati da due Percorsi Modulari – saranno 72, suddivisi in 12 aree tematiche (una in più rispetto all’anno scorso) riorganizzate in coerenza con l’ingresso di nuove discipline, tra cui Archeologia, Nuovi linguaggi artistici e Conoscenza del Mondo.

Quest’anno ci saranno dunque: Archeologia, Architettura e Arte; Letteratura, Cinema, Musica e Teatro; Storia e Filosofia; Musica; Disegno, Pittura, Fotografia, Scrittura Creativa, Nuovi linguaggi artistici; Salute, Benessere, Invecchiamento Attivo; Alimentazione ed Enologia; Scienze Naturali e Scienze della Vita; Ecologia, Sviluppo Sostenibile, Conoscenza del Territorio; Scienze Sociali, Politiche e della Comunicazione; Diritto, Economia, Welfare; Lingue e Conoscenza del mondo; Informatica, Nuove Tecnologie, Multimedialità.

Confermati i docenti (tra cui Giovanna Terminiello, Massimiliano Damerini, Pino Petruzzelli, Marco Doria, Beppe Pericu, Alberto Diaspro). Si unisce al corpo docente, da quest’anno, Michele Di Lecce, già procuratore capo di Genova. Accanto ai Corsi verranno presentati gli Itinerari Culturali, che ne costituiscono integrazione e sono organizzati e guidati dagli stessi docenti. Protagonisti, accanto agli insegnanti , gli allievi, la cui partecipazione sempre entusiasta e motivata rende la nostra Università un’eccellenza come luogo non solo di apprendimento ma anche di amicizia e socialità.

Novità di quest’anno le Conferenze e il ciclo di presentazioni di libri, presenti gli autori, “Letture che aguzzano la mente”: si svolgeranno nel corso dell’intero anno accademico e avranno quale filo conduttore l’attualità e l’attenzione ai temi che meglio possono aiutarci a capire il nostro tempo. Saranno a ingresso libero, rivolte a tutti e non solo ai soci. In questo modo, Uniauser apre alla città la sua qualificata proposta culturale. A tutti i presenti sarà distribuita la brochure con il programma dei corsi e saranno indicate le modalità di iscrizione.

Il programma dettagliato dei corsi è sul sito di Uniauser. Iscrizioni presso la sede di Uniauser, in via Balbi, 29/5 a partire dal 16 settembre, ore 14.30. E’ possibile iscriversi anche online.