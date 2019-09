Università al Salone Nautico: presentazione dell’offerta formativa e di ricerca legata al mare

Genova. L’Università di Genova, per la prima volta, partecipa istituzionalmente al Salone Nautico. La manifestazione, giunta alla sua 59° edizione, si svolgerà a Genova dal 19 al 24 settembre 2019; ambientazione perfetta per la presentazione dell’Università del Mare: 5 percorsi di laurea triennale; 8 lauree magistrali; 1 dottorato di ricerca con oltre 20 borse e 6 curricula.

All’Università di Genova la ricerca sul mare coinvolge oltre 400 studiosi tra docenti, assegnisti, dottorandi e collaboratori, in ambiti che spaziano dall’ingegneria alla biologia. Grazie alle loro attività, l’Ateneo genovese costituisce un punto di riferimento internazionale nella ricerca e nel trasferimento tecnologico in tali discipline, rispetto alle quali si posiziona tra le migliori 10 università al mondo.

Al Salone sono due appuntamenti in agenda per far conoscere al pubblico interessato alla nautica, ma anche e soprattutto a chi nella nautica lavora e investe, l’offerta formativa dell’Università di Genova, le possibilità di crescita e sviluppo, il mondo della ricerca e del lavoro. Venerdì 20 dalle 15 alle 17 al Centro del Mare dell’Università di Genova: cerimonia di sottoscrizione della convenzione Ucina-Unige alla presenza del rettore, Paolo Comanducci, e del presidente Ucina, Saverio Cecchi. A seguire, focus sull’offerta formativa dell’Università del Mare.

Martedì 24 dalle 11 alle 13 al centro del Mare dell’Università di Genova: incontro tra ricercatori e aziende con un focus sul dottorato dell’Università di Genova nell’ambito delle scienze e tecnologie del mare per evidenziare i risultati applicativi che offre la ricerca universitaria.