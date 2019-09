Ufo, nuova ondata di “avvistamenti” in tutta Italia. Un caso anche a Ronco Scrivia

Genova. I cieli di Genova tornano a fare notizia, grazie a nuovi supposti avvistamenti di oggetti non identificati, gli ufo, che hanno fatto capolino in quel di Ronco Scrivia.

A comunicarlo il Centro Ufologico Mediterraneo (alias C.UFO.M.), che ha raccolto una serie corposa di segnalazioni: “Gli eventi ufologici sono stati studiati ed analizzati approfonditamente dagli ufologi che hanno ammesso l’eventualità che si trattasse di ufo veri e propri”.

Diverse sono le regioni interessate a partire dalla Sicilia per arrivare al Veneto. In particolare le regioni sono: Liguria, Lombardia, Veneto, Umbria, Sicilia, Campania, Emilia Romagna, Toscana. Le località sorvolate dagli ufo sono Genova, Rho (Milano), Padova, Narni (Terni), Catania, Salerno e Leonessa (Rimini), Carrara, Salerno, Bacoli (Napoli).

I testimoni sono della più variegata estrazione sociale, sia maschi che femmine e di diverse età. Curiosi, come spesso avviene, i comportamenti di alcuni ufo. In particolare, l’ufo di Narni è di una forma molto affusolata ed è talmente veloce che è visibile in soli tre fotogrammi esattamente come l’ufo di Rho. Gli avvistamenti leggermente più numerosi col buio rispetto a quelli con la luce del sole. Quello di Genova sembra apparire e sparire. Quello di Salerno mostra una forma inusitata ed è stato ripreso e fotografato da un ricercatore del C.UFO.M. in pieno giorno con il sopraggiungere poi di due aerei. Alcuni ufo sono apparsi solo in video e/o foto, come quelli di Narni e Leonessa (Rimini).

Degli avvistamenti attuali, si parlerà nell’imminente convegno di Rho “Incontri ravvicinati” di domenica 29 settembre, in programma per tutta la giornata con ingresso gratuito e con anche la presenza di uno dei più celebri contattati al mondo, il ligure Pierfortunato Zanfretta. Un articolato resoconto degli avvistamenti, dichiara il Presidente del C.UFO.M. Angelo Carannante, che in ogni caso predica la sua proverbiale prudenza sui fatti ufologici resi noti, è stato messo online sul sito ufficiale www.centroufologicomediterraneo.it. Carannante ha anche tenuto a precisare che non tutti gli avvistamenti che vengono segnalati vengono poi pubblicati, in quanto si effettua una scelta. Tuttavia di tutti quanti si tiene conto per la casistica anche per quelli senza immagini. Eventuali aggiornamenti degli ufo files pubblicati e nuovi eventuali avvistamenti interessanti saranno resi noti dopo le indispensabili verifiche.