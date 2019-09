Tutto esaurito per il trenino di Casella, novant’anni tra le tre valli genovesi

Genova. Tutto esaurito sia per i treni del mattino e del ritorno per Casella in occasione della festa per i 90 anni della storica ferrovia Genova-Casella. A dare il fischio di iniziò al viaggio del compleanno il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha dato il via al primo viaggio.

“Una linea storica che collega Genova con l’entroterra. A chi non ha mai fatto questa gita, dico che merita di farlo – ha detto Toti -. L’abbiamo rimessa in funzione e valorizzata. Quello di oggi è un compleanno ben meritato dopo 90 anni di onorato servizio”.

“La ferrovia Genova-Casella è un grande simbolo della nostra città – ha detto il vicesindaco Stefano Balleari – il trenino dimostra che il modo di muoversi nella nostra città è completo perché si aggiunge agli autobus, agli ascensori, alle cremagliere, alla navebus e naturalmente alla metropolitana, abbiamo una quantità di infrastrutture per muoverci davvero particolare”.