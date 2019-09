Tursi, sabato alle 11 il sindaco presenta la nuova Giunta: “Tutti hanno fatto bene ma ora dobbiamo accelerare”

Genova Sarà ufficializzato sabato mattina alle 11 in una conferenza stampa il rimpasto della Giunta del sindaco Bucci. Lo ha comunicato questa mattina lo stesso sindaco.

“Se qualcuno si sente a disagio che mi venga a parlare – ha detto anche in riferimento alla ‘talpa’ che avrebbe riferito ai giornalisti di Repubblica una frase del sindaco rispetto ai gattini annegati – come dirò sabato alle 11 in conferenza stampa sul rimpasto tutta la Giunta ha lavorato bene e in due anni hanno fatto tante cose per Genova”.

“Adesso dopo due anni dobbiamo accelerare su percorsi diversi da quelli che abbiamo fatto fino a oggi – ha detto Bucci – quindi per il bene della città a guidare determinate cose ci possono stare persone diverse. Questo non significa che quelli che erano prima hanno sbagliato ma che stiamo andando su percorsi differenti”.