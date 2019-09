Tre ori e due argenti per la spedizione genovese ai campionati nazionali universitari

Genova. Nel weekend scorso sono andati in scena a Ravenna, in Romagna presso il bacino della Standiana, i campionati nazionali universitari di canottaggio. La spedizione del Cus Genova era composta da Federico Garibaldi, Giacomo Costa e Marco Farinini e ha fruttato numerose medaglie.

Nella prima giornata, quella delle gare sui 500 metri, sono arrivati due ori e un argento. Primo posto per Garibaldi e Costa nel doppio Senior e per Costa e Farinini nel 2 con Senior, mentre secondo posto per Garibaldi nel singolo Senior, a soli 12 centesimi dal primo. Ottimi i risultati anche nella seconda giornata di gare, dedicata ai 2000 metri: argento per Garibaldi nel singolo e oro per Costa e Farinini nel 2 con.

Una spedizione che ha dunque fruttato tre medaglie d’oro e due d’argento nella massima competizione nazionale universitaria di canottaggio, in cui i tre studenti hanno tenuto alto l’onore del Cus Genova e dell’Università di Genova.