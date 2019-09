Tre genovesi convocate ai Mondiali Under 20 di pallanuoto

Ci sono anche tre pallanuotiste liguri nel ritiro di rifinitura della nazionale femminile di pallanuoto Under 20 che da domenica 1 e fino a sabato 7 settembre lavora ad Ostia presso il centro federale in vista dell’esordio ai mondiali di categoria a Funchal, in Portogallo dal 9 settembre. Si tratta di Giulia Cuzzupé della Bogliasco Bene, Nicole Zanetta e Agnese Cocchiere della Rapallo Pallanuoto che sono state convocate per la rassegna iridata dal tecnico Giacomo Grassi e dall’assistente Elena Gigli.

Le azzurrine sono state inserite nel gruppo C insieme a Sud Africa, Russia e alle padrone di casa del Portogallo. Insieme alle genovesi i tecnici hanno convocato: Anna Repetto e Marzia Imperatrice (Kally NC Milano), Carlotta Meggiato (Plebiscito Padova), Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Serena Storai (SIS Roma), Elena Borg (CSS Verona), Caterina Banchelli e Sara Cordovani (RN Florentia), Isabella Riccioli (Ekipe Orizzonte), Giorgia Amedeo e Francesca Colletta (F&D H2O).