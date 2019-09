Tenta di rapinare due anziani, ma intervengono due marocchini, giovane ecuadoriano arrestato dai carabinieri

Genova. Stava minacciando e spintonando due anziani coniugi nei pressi di piazza Pallavicini a Rivarolo riferendo di essere armato, per farsi consegnare dei soldi, ma non ha fatto i conti con due cittadini marocchini che erano nei pressi e sono intervenuti a difesa delle vittime, anche a scapito della loro incolumità, visto che uno dei due si è preso un pugno in faccia.

L’intervento però è servito, perché l’aggressore, un diciannovenne ecuadoriano, è stato bloccato da un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri, intervenuto nel frattempo.

Successivamente identificato in D.I.N.Q. di 19 anni, gravato da pregiudizi di polizia, abitante in questo capoluogo, al termine degli accertamenti è stato tatto in arresto per “tentata rapina”, quindi, in mattinata sarà processato con rito direttissimo.