Teatro e fragilità sociale, il workshop di Fita Liguria al Fassicomo di San Fruttuoso

Genova. Arriva in Liguria “Fondamenta”, il progetto che la Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) rivolge a giovani tra i 18 e i 30 anni, già attivi in ambito sociale o interessati alla materia, coinvolgendo enti pubblici e realtà operative nel settore.

Da mercoledì 9 fino a venerdì 11 ottobre (con un evento pubblico conclusivo nel pomeriggio) nella sede dell’Istituto Pavoniano Fassicomo, in via Imperiale 41 a Genova, sarà proposto un workshop gratuito sull’uso del linguaggio teatrale in situazioni di disagio o di fragilità, realizzato dalla Federazione nazionale in stretta collaborazione con Fita Liguria e con l’Associazione Consulta Diocesana per le attività a favore dei minori e delle famiglie O.N.L.U.S. come partner istituzionale.

Il workshop sarà articolato in diciotto ore complessive distribuite in moduli di carattere informativo/esperienziale, di didattica frontale e in forma laboratoriale, affidati a Biagio Graziano, educatore musicale e teatrale ed esperto di tecniche di educazione attiva, e Matteo Corbucci, docente di Pedagogia sperimentale all’Università di Roma “Sapienza”.

C’è tempo per iscriversi fino a sabato 5 ottobre