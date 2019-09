Teatro Carlo Felice, riapre la biglietteria

Genova. Mercoledì 11 settembre riapre la biglietteria del Teatro Carlo Felice, questi gli orari: dal martedì al venerdì ore 11-18, sabato ore 11-16. A partire da questa data sarà possibile sottoscrivere, fino alla prima data di ogni turno, gli abbonamenti per la stagione d’opera, musical e balletto e per la stagione sinfonica 2019/20.

A partire da mercoledì 18 settembre, inoltre, saranno in vendita i singoli biglietti per la stagione sinfonica e il musical, e da mercoledì 2 ottobre i singoli biglietti per la stagione d’opera e quella di balletto.

I biglietti per l’opera Marco Polo di Enjott Schneider, in scena il 29 settembre e il 1 ottobre, sono già in vendita e l’acquisto è possibile anche on line sulle piattaforme Vivaticket e HappyTicket.