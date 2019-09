Tag Rugby, Liguria settima al Trofeo Coni

Savona. A Crotone, in Calabria, si sono sviluppate le finali del Trofeo Coni Kinder+Sport e, gratificata da una giornata di stampo estivo, la rappresentativa Under 14 della Liguria di tag rugby ha ottenuto un ottimo settimo posto in classifica su sedici formazioni regionali partecipanti.

La squadra ligure era composta da Emanuele Mu, Abel Barigione, Lorenzo Deandreis, Arturo Barbagelata, Alessandro Torri, Giovanni Marano, Lorenzo Elio Palumbo Varano, Emma Palumbo Varano, Giulia Cavallo.

Grande soddisfazione per Massimo Zorniotti e Carlo Fossati, accompagnatori della comitiva regionale composta da giovani tutti della classe 2008.

I risultati della fase uno: Campania-Liguria 5/5, Veneto-Sardegna 9/7, Sardegna-Campania 0/3, Liguria-Veneto 1/1, Sardegna-Liguria 0/3, Veneto-Campania 6/6.

Classifica: Veneto (22 mete), Liguria (20 mete), Campania (18 mete) punti 5, Sardegna punti 0.

I risultati della fase finale: Lombardia-Toscana 6/9, Liguria-Piemonte 3/8, Toscana-Piemonte 8/10, Lombardia-Liguria 7/8, Lombardia-Piemonte 4/7, Toscana-Liguria 10/8.

Classifica finale: 1° Umbria, 2° Sicilia, 3° Veneto, 4° Marche, 5° Piemonte, 6° Toscana, 7° Liguria, 8° Lombardia.