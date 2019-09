Successo assoluto per la 32^ Millevele

Una magnifica giornata di vento e di sole ha incorniciato l’edizione numero 32 , le condizioni meteo della Millevele 2019 hanno superato ogni aspettativa: vento di tramontana tra i 18 e 20 nodi, mare piatto e sole, che hanno consentito al Comitato di Regata di dare la partenza alle 11:00 alla flotta di 188 barche.

Veleggiata velocissima con Kauris II, il primo dei grandi a tagliare la linea di arrivo, ha completato il percorso in 35 minuti e molto partecipata con la flotta che ha festosamente invaso il golfo di Genova.

Partenza quindi puntuale sui percorsi differenziati, più corto per le barche piccole e più lungo per le

grandi e linea d’arrivo di fronte al quartiere della Foce, in un sabato reso ancor più frizzante dalla folla

accorsa alla 59a edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova.

Veleggiata di grande successo grazie alla benevolenza del vento che ha soffiato regolare per tutta la mattinata, con Kauris II, che per l’occasione poteva contare su un pozzetto ‘stellare’ e un timoniere come Torben Grael, dopo una partenza bruciante, ha tagliato l’arrivo alle 11:35. Sfumato il duello con ITA102 di Adriano Calvini, che per l’occasione aveva a bordo il Sindaco di Genova Marco Bucci, costretto al ritiro per un’avaria.

Nella sfida ‘Istituzionale’, 5a posizione per lo Swan 65 Mascalzone Latino XXIV di Vincenzo Onorato che aveva a bordo il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti.

La Millevele 2019, scelta dai 3 più importanti ospedali genovesi per la prima edizione della Hospitality Sail

Race Genoa, è stata vinta dall’equipaggio dell’Ospedale Galliera, mentre la sfida delle Utilities IREN ha

premiato gli sforzi di Obsession di Rossello De Martini, primo del raggruppamento Verde 2.

Questi i vincitori delle rispettive categorie:

Gruppo Verde1: Kauris II – Giovanni Arvedi

Gruppo Verde2: Obsession – Iren – Rossello De Martini

Gruppo Verde3: Voloira IV – Francesco Zucchi

Gruppo Giallo4: L’Escargot – Fabio Costa – Cesare Iacobucci

Gruppo Giallo5: Tekno – Piero Arduino

Gruppo Giallo6: Lunetta – Paolo Pasquini