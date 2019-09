Sturla, tutto pronto per la 76°edizione del miglio marino. Attesi oltre 400 atleti

Genova. Domenica prossima, nelle acque del mare di Sturla con organizzazione a cura della Sportiva Sturla, si terrà l’edizione numero 76 del Miglio Marino, storica manifestazione nata nel 1913 da un’idea del pallanuotista e nuotatore Enrico Rossi, quest’anno l’atteso evento compie 106 anni. Si contano 417 partecipanti: 65 agonisti, 97 master, 160 amatori (40 in più rispetto al 2018) e 95 giovani. Tra gli agonisti, spicca l’iscrizione di Alisia Tettamanzi, finalista negli 800 e nei 1500 alle Universiadi di Napoli, medagliata agli assoluti estivi e tre volte campionessa europea giovanile di fondo. La Sportiva Sturla, reduce dal tradizionale ritiro in montagna a Claviere, schiera i suoi giovani e Luca Mazzari, punto di forza delle gare di fondo e membro della rappresentativa FIN Liguria. Nel 2018, rispettivamente con il tempo di 22’35’’91 e 24’35’’87, le affermazioni di Emanuele Bottino (Sportiva Sturla) e Valentina Norero (Nuotatori Genovesi).

E’ il terzo appuntamento della grande estate della Sportiva Sturla dopo il Memorial Morena e il Trofeo Panarello. Il programma prevede sabato la serata “Aspettando il Miglio”, a partire dalle 20 con la festa presso lo chalet della Sportiva Sturla a base di cuculli, trofie al pesto e musica per tutti. Domenica, alle 9:30, l’omaggio alla lapide del campione Enrico Rossi in via del Tritone 113, con partenza del 39° Piccolo Miglio (1000 metri in mare per le categorie Ragazzi, Esordienti A e B) alle 10:30, della sfida per Amatori e “non tesserati FIN” alle 12, degli agonisti alle 15 e dei master alle 15:45. Sabato 14 settembre, preceduto da un collegiale di allenamento dedicato alle rappresentative ligure e toscana, ci saranno il 4° Campionato Regionale di mezzofondo per gli agonisti e il 3° Campionato Regionale di mezzofondo per i master.

L’evento gode del patrocinio di Regione Liguria, FIN e Coni Liguria con la partecipazione del Municipio Levante. Sponsor tecnici: Okeo, 360 Swim e Cressi Swim. Al fianco della Sportiva Sturla anche Panarello, Timossi, Delucchi costruzioni, Delucchi colori, Coop Liguria, Maruzzella, Gelateria Carla, Pastificio Alta Valle Scrivia, Latte Tigullio, Esaote, Genovagando, La Sassellese, Il Pesto di Pra’, Cellini e Tossini. Supportano la Sportiva Sturla le società del Municipio Levante: U.S.E. Ciapeletta, CV Vernazzolesi, CN Sturla, Dinghy Snipe Club, US Quarto e Canoa Verde.