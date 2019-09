Stai cercando l’anima gemella? a Genova c’è Obiettivo Incontro

PER LEI

FRANCESCO 31 anni, laureato, benestante, vive in provincia di Genova e lavora come impiegato a Savona. È un ragazzo molto riservato, intelligente, curato, incontrerebbe una ragazza tranquilla, semplice con sani valori, realmente motivata.

GRAZIANO 48 anni, giovane uomo inizialmente riservato ma quando si lascia andare è ironico e autoironico, ha una forte stima di se stesso, aspetto mediterraneo, alto con un bel fisico. Cerca ragazze nubili carine massimo 45 anni.

PAOLO 60enne, senza figli, divorziato da tanti anni. È un libero professionista che lavora in Costa Azzurra, musicista e produttore. Cerca una donna che sia intelligente e di buon dialogo con la quale intraprendere una serena amicizia finalizzata a futura relazione.



PER LUI

ANITA 28 anni, è una bella ragazza che vive a Genova insieme alla sua bimba di 3 anni, lavora come commessa e nel tempo da qualche ripetizione. Avrebbe voglia di ricominciare partendo dal principio per creare una famiglia, vorrebbe altri figli e il matrimonio.

SILVANA 48 anni, nubile e senza figli, ha un lavoro di grande responsabilità che la tiene molto occupata. Adesso è pronta e sicura di voler intraprendere un percorso per se stessa alla ricerca del vero amore.

NATALIA 62 anni, vedova senza figli, ancora lavora in proprio. Ha un’ottima cultura ed è molto dinamica, ama viaggiare appena può prende un aereo. Gradirebbe la conoscenza di un signore dinamico amante dei viaggi.

