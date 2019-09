Specialità alimentari: sempre più persone acquistano online

Il web era visto, fino a poco tempo fa, come un semplice mezzo virtuale per fare ricerche o per approfondire argomenti di vario genere. Pensare di poter acquistare del cibo, mediante un sito web, fino a pochi anni fa risultava quindi davvero assurdo ed impensabile. Adesso invece, dati alla mano, sembra che sempre più italiani si servano di internet per poter acquistare specialità alimentari.

Come avrete modo di osservare, sul sito saporideisassi.it è presente una vasta gamma di tipologie di cibo per ogni gusto, a partire da prodotti prettamente tipici di regioni specifiche, fino ad arrivare a prodotti standard presenti su tutto lo stivale.

È risaputo: gli italiani amano il cibo, anche per la sua capacità di unire le famiglie e fare da collante in situazioni di aggregazione. È proprio per questo motivo che ad esso viene dato tanto valore e che sempre un maggior numero di persone si serve del web per potersi accaparrare prodotti particolari, ricevendoli direttamente presso le proprie abitazioni, da qualsiasi parte del mondo.

I prodotti da forno



Sapori dei Sassi garantisce ai suoi clienti una spedizione rapida e veloce, grazie alla quale persino i prodotti da forno riescono a mantenere la loro freschezza durante la fase di trasporto.

Focaccia cotta su pietra, pane di Altamura, focaccia in teglia, pane dei Sassi, taralli di ogni tipo: i clienti di Sapori dei Sassi hanno la possibilità di poter scegliere tra questi ed altri prodotti da forno, prettamente tipici delle regioni Puglia e Basilicata. Questi alimenti sono resi unici dai loro ingredienti naturali, in particolar modo dalle semole di grano duro che vengono utilizzate per la loro preparazione. Poter ricevere in tutto il territorio italiano prodotti originari del Sud, cotti in forno a legna, è davvero apprezzato dai clienti, che riescono ad assaporare sapori nuovi anche da centinaia di km di distanza.

Formaggi tipici del sud: Sapori dei Sassi spedisce in tutta Italia

Oltre ai prodotti da forno, prettamente tipici, Sapori dei Sassi offre alla propria clientela una vasta scelta tra formaggi del Sud Italia, a partire da bufala, burrata pugliese, scamorza, stracciatella e tanti altri prodotti, realizzati da aziende delle zone del sud che utilizzano prodotti a km zero.

Tra le tante spezie che rendono particolari questi prodotti spicca tra tutti il peperoncino, che enfatizza il sapore dei latticini in questione. Anche in questo caso, le spedizioni avvengono in maniera rapida, proprio per garantire la freschezza degli alimenti fino al momento della consegna presso l’abitazione dell’acquirente.

Salumi e pasta artigianale

Sapori dei Sassi è anche tanto altro. Per esempio, offre anche un’ampia gamma di distillati, conserve, salumi e pasta artigianale. Vengono trattati diversi tipi di pasta, tra cui quella di Gragnano e la pasta di grano arso. L’obiettivo resta sempre quello di portare nel resto dello stivale gli alimenti principali presenti nel Sud Italia, valorizzandone gusti e qualità. Una buona pasta o una buona conserva, riescono senza dubbio a cambiare il sapore di un semplice pasto, enfatizzando profumi e gusti e rendendolo particolare.

Sapori dei Sassi ha come obiettivo quello di garantire l’origine dei prodotti e la loro lavorazione, specificando tutto ai clienti, in fase di acquisto e nelle descrizione dei vari prodotti riportati sul loro sito web. Sapere di poter fornire alimenti e bevande di altissima qualità rende questo sito unico nel suo genere.