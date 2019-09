Sopraelevata, manutenzione viadotto sopra via Cantore. Una settimana di chiusure notturne

Genova. Partono nella serata di oggi i lavori di risanamento sulla sopraelevata Aldo Moro in corrispondenza del viadotto che, scavalcando Via Cantore, collega alle rampe autostradali del casello di Genova Ovest.

I lavori – che saranno eseguiti dalle ore 21 alle 6 per minimizzare l’impatto sulla circolazione e dureranno per l’intera settimana – seguono la caduta di alcuni calcinacci avvenuta a fine agosto; un fatto che creò anche un’ampia discussione in consiglio comunale, con relativa polemica. Il progetto è quello di risanare di entrambi i frontalini sui due lati della carreggiata, intervenendo anche sulla corsia di uscita dall’autostrada che passa sotto la sopraelevata e permette di arrivare in via Cantore in direzione levante.

«La segnalazione della necessità di un intervento era stata effettuata dai cittadini e sono molto lieto della capacità di pronto intervento dimostrata dall’Amministrazione in questa circostanza – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi –. Da mesi stiamo intervenendo nella manutenzione straordinaria dei frontalini in varie altre zone, tra cui via Gramsci, Caricamento e via di Francia. Stiamo inoltre portando a termine una serie di controlli sulle strutture portanti metalliche, mediante tecnici dell’Istituto Italiano della Saldatura. L’esito di questo lavoro ci permetterà di definire eventuali ulteriori interventi».