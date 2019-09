Soddisfazione Entella: Sala convocato per l’Under 21

Bella soddisfazione per la Virtus Entella che celebra la convocazione di Marco Sala con la nazionale Under 21 di mister Paolo Nicolato. Il terzino biancoceleste sarà impegnato il 6 settembre con la l’amichevole con la Moldavia e poi il 10 settembre con la gara di qualificazione con il Lussemburgo.

Intanto la società chiavarese ha perfezionato due cessioni a titolo definitivo da Virtus a “Virtus”. Francesco Puntoriere, attaccante classe ‘98 è passato alla Virtus Francavilla mentre Manuel Di Paola centrocampista classe ‘97 è andato in Veneto alla Virtus Verona. Movimenti anche in entrata con il tesseramento di Mamadou Coulibaly, centrocampista senegalese del 1999 dell’Udinese che arriva in prestito in Liguria.

Contemporaneamente è stata stabilita un’amichevole con il Genoa il prossimo 6 settembre al Comunale di Chiavari evento per il quale è scattato il diritto di prelazione per gli abbonati già da oggi, mentre da martedì si aprirà la vendita libera.