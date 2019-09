Società liguri a Rio Marina per i campionati italiani Gozzi

Genova. A sei anni dall’ultima esperienza di Porto Azzurro, i campionati italiani assoluti specialità Gozzo nazionale ritornano all’Isola d’Elba.

Sabato 21 e domenica 22 settembre, infatti, Rio Marina ospiterà la trentunesima edizione della rassegna tricolore riservata alle categorie Junior maschile e Senior maschile e femminile. L’organizzazione è a cura del Circolo Vogatori Riomarinesi e gare sono programmate nello specchio acqueo antistante la località Portello.

Partecipano all’evento Dario Schenone Foce, Club Sportivo Urania, Gianni Figari Santa Margheria Ligure, Rowing Club San Michele, LNI Sestri Levante, Arolo, Circolo Vogatori Riomarinesi, Porto Azzurro, Amatori del Mare, Polisportiva Vogatori Taras, LNI Taranto e Palio di Vico. Diciotto imbarcazioni iscritte così suddivise: quattro Junior, nove femminili e cinque Senior.

Nel 2018 alla Spezia il secondo successo consecutivo dei Senior della Società Remiera Gianni Figari di Santa Margherita Ligure, l’affermazione delle donne del Club Sportivo Urania e degli Junior del Gruppo Sportivo Marinaro Ringressi di Muggiano. “Il ringraziamento mio e dell’intero consiglio federale va al Circolo Vogatori Riomarinesi per aver assunto l’onere dell’organizzazione di questa importante manifestazione con la speranza che possa, in futuro, risvegliare la volontà di rimetter in moto l’organizzazione del Palio Elbano” afferma il presidente federale Marco Mugnani.

Il programma prevede domani dalle 8 alle 9,30 il controllo imbarcazioni e l’accreditamento presso la segreteria gara, alle 9,30 il consiglio di regata, dalle 10 in avanti prima le batterie eliminatorie e poi i recuperi. Domenica alle 9 cerimonia d’apertura con alzabandiera, alle 10,30 la finale del Gozzo Junior, alle 11 quella del Gozzo femminile e alle 11,30 quella del Gozzo maschile. Le premiazioni si terranno a partire dalle 12,15.